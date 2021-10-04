В Москве определили подрядчика для завершения строительства проблемного ЖК "Академ Палас"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Новым подрядчиком для завершения строительства проблемного ЖК "Академ Палас" на проспект Вернадского в Москве стала компания ООО "ФЛЭТ и Ко". Решение было принято после завершения открытого конкурса, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"По результатам открытого конкурса определена подрядная организация, которая завершит строительство проблемного жилого комплекса "Академ Палас" на проспекте Вернадского, вл. 78 (ЗАО). Застройщиком проекта является Московский фонд защиты прав дольщиков. Подрядчиком стала компания ООО "ФЛЭТ и Ко". В ближайшее время фонд планирует подписать с организацией договор", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, конкурс проводился параллельно с проектно-изыскательскими работами по ЖК "Академ Палас", что позволит в дальнейшем оперативнее приступить к работам подготовительного периода - устройству временных дорог и бытового городка.

В портфеле подрядчика - крупные построенные и строящиеся объекты недвижимости, большинство из них - московские. Компания выполняет услуги по проектированию, строительству, эксплуатации.

"В ближайшее время планируется подготовить места для хранения строительных материалов, складирования отходов производства", - говорится в сообщении.

ЖК "Академ Палас" расположен на проспекте Вернадского, вл. 78 в районе Тропарево-Никулино. Инвестконтракт на строительство ЖК был заключен в 2003 году, работы на стройплощадке не ведутся с июля 2014 года. В отношении руководства компании-застройщика "ОСК" в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело за мошенничество. В июле 2020 года "Академ Палас" был передан для достройки столичному фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. Как сообщали власти, этот многолетний долгострой, который возводится более 12 лет, планируется завершить в течение трех лет.