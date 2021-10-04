Москва за год перешла в первую пятерку городов по росту цен на жилье с 92-й позиции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва заняла пятое место в мировом рейтинге роста цен на жилье Global Residential Cities Index по итогам второго квартала 2021 года, поднявшись на 87 строчек по сравнению со вторым кварталом 2020 года, говорится в распространенном в понедельник сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Москва за год преодолела 87 строк рейтинга - позиция столицы скорректировалась с 92-го места во втором квартале 2020 года (+2,4%) на пятое в аналогичный период текущего года (+28,8%). В квартальной динамике разрыв показателей не так заметен: в первом квартале 2021 года город находился на седьмой строчке с ростом цен на 22,4%", - говорится в сообщении компании.

Также в первую десятку рейтинга входит Санкт-Петербург. По итогам второго квартала, город занял восьмое место с показателем роста цен в 26,7%, годом ранее Петербург находился на пятой строчке.

Всего в глобальном индексе анализируется динамика цен на жилье в 150 городах мира. По оценкам экспертов, рост цен произошел в 139 из них. Среднегодовое увеличение стоимости жилья составило 9,8%.

Лидером по росту цен на жилье в мире по итогам второго квартала стал канадский Галифакс, прежде занимавший 10-е место. По итогам второго квартала в этом городе жилье подорожало на 30,8%. Турецкий Измир, возглавлявший рейтинг в прошлом году, переместился на второе место с показателем 30%. Третье место занимает столица Южной Кореи Сеул (30%).