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Объем средств на счетах эскроу по итогам августа достиг почти 2,6 трлн рублей

При этом, как отмечает ЦБ, 468,4 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем средств, размещенных на счетах эскроу по договорам долевого участия, на конец августа 2021 года достиг почти 2,6 трлн рублей, следует из статистики Банка России, опубликованной в понедельник.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 сентября составил 2,6 трлн рублей. При этом 468,4 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В то же время между банками и застройщиками заключено более 4 тыс. кредитных договоров на 4,9 трлн рублей. Всего в России было открыто более 556,7 тыс. счетов эскроу, из них по 154 тыс. счетам средства были перечислены застройщикам.

Согласно статистике ЦБ РФ, наибольших объем средств на счетах эскроу сосредоточен в Москве - почти 1,48 трлн рублей, или 114,8 тыс. счетов. В Санкт-Петербурге этот показатель достигает 165 млрд рублей (32,7 тыс. счетов эскроу), в Московской области - более 237 млрд рублей (54,9 тыс. счетов), в Ленинградской области - 59 млрд рублей (16,7 тыс. счетов). Ни одного эскроу-счета не открыто в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Тыва.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на начало октября, в России возводится 98,7 млн кв. м жилья, из них - 70,4 млн кв. м с помощью проектного финансирования и использования механизма счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

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