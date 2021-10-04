Объем средств на счетах эскроу по итогам августа достиг почти 2,6 трлн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем средств, размещенных на счетах эскроу по договорам долевого участия, на конец августа 2021 года достиг почти 2,6 трлн рублей, следует из статистики Банка России, опубликованной в понедельник.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 сентября составил 2,6 трлн рублей. При этом 468,4 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В то же время между банками и застройщиками заключено более 4 тыс. кредитных договоров на 4,9 трлн рублей. Всего в России было открыто более 556,7 тыс. счетов эскроу, из них по 154 тыс. счетам средства были перечислены застройщикам.

Согласно статистике ЦБ РФ, наибольших объем средств на счетах эскроу сосредоточен в Москве - почти 1,48 трлн рублей, или 114,8 тыс. счетов. В Санкт-Петербурге этот показатель достигает 165 млрд рублей (32,7 тыс. счетов эскроу), в Московской области - более 237 млрд рублей (54,9 тыс. счетов), в Ленинградской области - 59 млрд рублей (16,7 тыс. счетов). Ни одного эскроу-счета не открыто в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Тыва.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на начало октября, в России возводится 98,7 млн кв. м жилья, из них - 70,4 млн кв. м с помощью проектного финансирования и использования механизма счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.