Объем строительства нежилых объектов в ТиНАО вблизи ЦКАД составит около 1,4 млн кв. м

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем строительства нежилых объектов, в том числе общественного и общественно-производственного назначения, в Новой Москве вблизи Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) составит около 1,4 млн кв. м. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Львиная доля застройки придется на нежилую застройку. Ее объем составит около 1,4 млн кв. м, в то время как жилья в соответствии с проектом планировки данных территорий предполагается возвести порядка 460 тыс. кв. м. Более 45 тыс. новых рабочих мест планируется создать на примыкающих к ЦКАД территориях ТиНАО", - приводятся слова главы департамента Владимира Жидкина.

По его словам, нежилая застройка включит в себя объекты общественно-производственного, производственного и коммунального назначения. Также важной составляющей плана комплексного развития прилегающих к ЦКАД территорий Новой Москвы считается строительство социальных объектов. В частности, здесь запланировано строительство школ на 1 325 учащихся и детских садов почти на 800 мест.

"Участок ЦКАДа в Новой Москве составляет 29 км. Там будет три развязки. Но он очень важен для новой территории. Учитывая, что он также расположен на расстоянии 30 км от МКАДа, строительство ЦКАДа позволит развить все прилегающие земельные участки, все прилегающие поселения к ЦКАДу, и там может появиться и жилье", - пояснил руководитель департамента.

Он добавил, что приоритетом является строительство объектов с местами приложения труда, что, безусловно, даст новый импульс развития Новой Москвы.