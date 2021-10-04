Средняя проектируемая площадь квартир в Москве снизится на 6% до 2023 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средняя проектируемая площадь квартир Московского региона к 2023 году уменьшится на 6% по сравнению с жильем образца 2019 года, говорится в аналитическом сообщении сервиса ЦИАН.

"В новостройках, сданных в 2019 году, средняя площадь квартиры/ апартамента по проекту составила в Московском регионе 53,8 кв. м. С каждым годом средняя проектная площадь объекта снижается: в корпусах со сроком сдачи в 2023 году средняя площадь составит уже 50,4 кв. м (- 6% за пять лет относительно новостроек 2019 года). Самое большое снижение коснется "старой" Москвы, где средняя квартира потеряет около 13% площади относительно новостроек 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее снижение площади затрагивает четырехкомнатные квартиры: в среднем они становятся меньше на 25 кв. м, или на 19%. На втором месте - студии, площадь которых сокращается на 12%, или на 3,5 кв. м. Все остальные типы квартир к 2023 году потеряют около 10% площади по сравнению с 2019 годом.

В анализе указано, что планомерное снижение площади проектируемых квартир идет на протяжении 20 лет. "Средняя площадь квартиры в продаже снизилась на четверть за последние два десятилетия: с 72 до 55 кв. м. Разница - в еще одну просторную комнату (17 кв. м). Больше всех в площади сократились трехкомнатные квартиры", - говорится в сообщении.

Самые маленькие апартаменты и квартиры

В сентябре 2021 года на рынке Москвы появился объект, в котором площадь апартаментов составляет рекордные 9 кв. м, это самый маленький лот за всю историю, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Метриум".

"Апартаменты площадью 9 кв. м пока на продажу не выставлены, прогнозируемая цена на них - от 2,5 млн руб", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что комплекс апартаментов расположен в Восточном административном округе.

В сообщении также говорится, что впервые мини-студии появились на рынке апартаментов в 2013 году, тогда их площадь составляла 17,9 кв. м. На рынке квартир такие объекты стали продаваться в 2017 году. На сегодня минимальная площадь квартиры составляет 11 кв.м, апартамента - 9 кв. м.

Жилая площадь сокращается несущественно

Несмотря на общую тенденцию к уменьшению квартир, жилая площадь в них сокращается незначительно, утверждают аналитики ЦИАН.

"Для однокомнатных квартир (в домах 2016-2018 гг.) на жилую площадь приходится в среднем 47% средней площади (18,4 кв.м). В начале нулевых эта доля была 48%, или 19,1 кв. м. В двухкомнатных квартирах (2016-2018 г. г.) под жилую площадь выделяют в среднем 55% жилой площади (32,8 кв.м) против 56%, или 34 кв. м 20 лет назад. В трехкомнатных квартирах в домах, построенных в 2016-2018 годах, в среднем 59% жилой площади, или 49 кв. м. В домах, сданных в начале нулевых, на жилую часть приходится в среднем 60% площади, или 51,3 кв.м, на 2,3 кв. м больше, чем сегодня", - говорится в сообщении.

В то же время за 20 лет в проектируемых квартирах на 11% увеличилась площадь кухни, с 11,2 до 12,3 кв. м. При этом проектировщики уходят от раздельных санузлов. Если в 2000-е разделенные ванная и туалет встречались в 66% проектов, то в 2018 году 63% приходилось на долю совмещенных санузлов.