Жилой комплекс на Летниковской улице в Москве украсят узором из "пикселей"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фасады трех из шести зданий жилого комплекса на Летниковской улице в Даниловском районе Москвы украсят узором, похожим на "пиксели", благодаря ячеистой структуре. Общая площадь трех корпусов составит более 87 тыс. кв. м, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала проекты трех из шести жилых зданий комплекса. Два из них будут высотой 32 этажа, еще один возведут на 24 этажа вверх. Фасады с витражным остеклением будут немного изгибаться с каждым следующим этажом. Это создаст динамичный образ волны, а благодаря ячеистой структуре формируется узор из "пикселей", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он добавил, что они расположатся на стилобате, а подземный уровень отведен под автостоянку. На первых этажах расположатся помещения управляющей компании, диспетчерской, а также спортивный зал и различные коммерческие предприятия. Также в комплексе предусмотрено строительство пристроенного детского сада - он будет включен во вторую очередь.

Между корпусами организуют благоустроенный озелененный кустарниками и деревьями двор. Здесь расположатся площадки для игр детей и отдыха взрослых. На территории предусмотрено разделение пешеходных и автомобильных потоков, в том числе за счет контрастной окраски покрытия. На внутреннюю территорию двора доступ личных автомобилей не предусмотрен. Проектировщик - ООО "Архитектурный диалог с мегаполисом".