Фонд дольщиков заявил, что более 200 строящихся домов в России могут стать проблемными

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 200 строящихся жилых домов 123 застройщиков могут стать проблемными объектами. Об этом сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Для недопущения появления новых проблемных объектов Фонд на регулярной основе осуществляет предбанкротный мониторинг строящихся домов. В соответствии с предбанкротным мониторингом на текущий момент в зоне высокого риска находится 210 объектов долевого строительства по 123 застройщикам", - говорится в релизе.

В свою очередь, генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев отметил, что указанные жилые дома находятся на контроле Фонда и региональных властей. Предбанкротный мониторинг строящихся домов позволяет предупредить руководство регионов о риске нарушения прав граждан, объяснил он.

По итогам третьего квартала 2021 года Единый реестр проблемных объектов пополнился 37 новыми долгостроями в 21 регионе РФ. Дома расположены, в том числе в Ленинградской, Томской, Оренбургской, Тульской, Челябинской, Кемеровской областях, Приморском, Красноярском краях и т. д.

Также по предварительным данным в 45 регионах России не увеличилось число долгостроев за третий квартал, в 19 регионах восстановлены права обманутых дольщиков по более 40 проблемным домам. "Среди регионов, где не увеличилось количество проблемных объектов, - Свердловская, Ульяновская, Вологодская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Новгородская области, Ставропольский край и другие", - отметил Тимофеев.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, всего насчитывается более 2,9 тыс. долгостроев в 74 регионах России жилой площадью 17,1 млн кв. м.