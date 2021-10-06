Кабмин планирует разрешить застройщикам выносить инженерные сети за границы участков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует разрешить застройщикам осуществлять проектирование и строительство сетей за границами принадлежащих им земельных участков по согласованию с ресурсоснабжающими организациями. Это позволит сократить сроки строительства объектов, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild.

"Нам на законодательном уровне предстоит для сокращения сроков строительства установить право застройщика по согласованию с правообладателем сетей осуществить проектирование и строительство сетей за границами принадлежащих [застройщикам] земельных участков. Мы понимаем, что вы [застройщики] де-юре можете провести сети до границы участка, а дальше не можете. Это является серьезным сдерживающим фактором. Это мы хотим отрегулировать", - сказал Хуснуллин.

Ранее на эту проблему обращали внимание в "Деловой России". В частности, председатель "Деловой России" Алексей Репик в письме Хуснуллину отмечал, что сегодня не урегулирована процедура выноса сетей инженерно-технического обеспечения, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, с земельного участка при строительстве объектов капитального строительства. В то же время вынос сетей ресурсоснабжающими организациями увеличивает сроки строительства, так как организация проводит внутренние согласования и конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков. Также повышается себестоимость строительства для застройщика, который должен произвести авансирование более половины стоимости работ при заключении договора с РСО и привлекать для этого дополнительные средства проектного кредита у банка.

Кабмин готовит ряд правительственных актов, которые позволят сократить сроки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и в целом сроки строительства, сказал Хуснуллин. Среди мер - урегулирование единоразовой выдачи технических условий как обязательного приложения к договору для сетей, разработка комплексной схемы инженерного обеспечения территорий и так далее.

Кроме того, по словам Хуснуллина, для синхронизации процессов проектирования и строительства планируется ввести возможность поэтапной оплаты работ за техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям. Также предполагается повысить открытость и прозрачность установления платы за подключение к сетям. "[Предоставить] право застройщикам запрашивать и получать от ресурсоснабжающих организаций документы, сведения и материалы, направляемые в органы регулирования и тарифов для установления размера платы за подключение в индивидуальном порядке", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер попросил регионы обратить внимание на то, что практически ни одна ресурсоснабжающая организация не выполняет в полном объеме инвестиционную программу. Ранее Хуснуллин отмечал, что планируется проверить все инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и изменить действующую формулу расчета платы за присоединение к сетям.

О форуме

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.