В Минстрое считают, что объем ввода жилья в России может достичь рекордных 90 млн кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в России в 2021 и 2022 годах могут стать рекордными. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"В этом году объем ввода жилья будет, не побоюсь этого слова, рекордный. <...> В следующем году мы должны выйти на еще более серьезные показатели ввода жилья", - сказал он журналистам в кулуарах форума 100+ TechnoBuild.

По итогам 2021 года Минстрой России ожидает ввода 86 млн кв. м жилья, в 2022 году стоит задача выйти на показатель до 90 млн кв. м, уточнил замминистра.

Предыдущий рекорд по строительству нового жилья в России пришелся на 2015 год, тогда было введено в эксплуатацию 85,3 млн кв. м жилья.

Стасишин напомнил, что стимулирование отрасли жилищного строительства тесно связано с мерами по поддержке покупателей жилья в новостройках, в частности с льготными ипотечными программами. Он напомнил, что цикл реализации проекта жилищного строительства занимает около трех лет. Поэтому, по его словам, показатели ввода 2022 года будут свидетельствовать о том, как отрасль прошла пандемию.