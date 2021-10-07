Порядка 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав более 900 обманутых дольщиков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение выплатить компенсации или достроить дома для более 900 обманутых граждан из семи регионов России. На эти цели направят порядка 1,7 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Наблюдательный совет рассмотрел в общей сложности 26 проблемных объектов в Московской, Волгоградской, Челябинской и Омской областях, Пермском крае, республиках Коми и Башкортостан. Принятые решения позволят восстановить права 929 дольщиков", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина. На восстановление прав обманутых дольщиков направят 1,7 млрд рублей, из них 897 млн рублей - на выплаты компенсаций.

В частности, семь проблемных объектов будут достроены: дом застройщика "Уралтехника-Строй" в Пермском крае, "ВЕГА" в Республике Коми, два дома застройщика "УК "РАДОГРАД", по одному дому застройщиков "СТРОЙИНВЕСТ", "НИСА" и "Жилсоцстрой" в Московской области. Квартиры в них получат 567 обманутых дольщиков, отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Еще 362 дольщикам по 19 долгостроям выплатят компенсации. Речь идет об одном доме застройщика "Пирамида" в Республике Башкортостан, "Проект-1" в Пермском крае, двух домах застройщика "Универсал-Строй" и одном - "Домостроитель" в Волгоградской области, доме застройщика "СТГ" в Челябинской области, ЖСК "Яснополянский" в Омской области, девяти домах застройщика "Компания Оргстройинвест", двух - "СЗ ВОСТОК" и одном - "Жилсоцстрой" в Московской области.