Хуснуллин: строительство социально значимых объектов и жилья планируют ускорить вдвое

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Строительство социально значимых объектов и жилья планируется ускорить вдвое за счет реализации утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным инициативы "Новый ритм строительства". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства РФ.

"[Инициатива] "Новый ритм строительства" в два раза ускорит возведение социально значимых объектов, а также жилых домов", - приводит пресс-служба слова вице-премьера в пятницу.

Отмечается, что сокращение сроков не отразится на качестве строительства, так как будет достигаться за счет отмены административных барьеров и цифровизации отрасти. По словам Хуснуллина, число формальных процедур в строительстве уже сокращено в три раза: с 96 до 32.

"Планируем выйти на недельный срок подготовки к началу строительства. Математика предельно простая: быстрее начнем - быстрее закончим, дешевле обойдется стройка как бизнесу и бюджету, так и гражданам страны. Сэкономленные средства пойдут на другие нужды ее жителей", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

Кроме того, снижение административных барьеров обеспечит привлечение внебюджетных инвестиций и стабильное финансирование строительства. Ожидается, что в строительную отрасль будет привлекаться ежегодно до 2 трлн рублей.