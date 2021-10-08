Эксперты: решение о пересмотре цен контрактов позволит избежать срыва программ капремонта

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Утвержденное правительством постановление о пересмотре стоимости заключенных государственных контрактов на капитальный ремонт жилых домов позволит избежать срыва сроков исполнения соответствующих программ в регионах. Об этом сообщили ТАСС в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).

Ранее правительство России одобрило пересмотр стоимости уже заключенных госконтрактов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не более чем на 25% из-за роста цен на строительные материалы. В документе также указано, что соглашение об увеличении стоимости работ по капремонту может быть подписано только после того, как подрядчик предоставит заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и тем самым обоснует необходимость пересмотра цены.

"Региональные операторы, как и подрядчики, очень ждали этих изменений, потому что часть подрядчиков приостановили выполнение работ из-за невозможности приобрести стройматериалы по тем ценам, которые были заложены в смету - на рынке их стоимость сегодня значительно выше. Принятые правительством изменения позволят не только избежать срывов программ капремонтов многоквартирных домов, но и достичь реализации тех задач, которые стоят перед подрядчиками в рамках контрактных обязательств", - отметили в объединении.

Процент контрактования находится на уровне прошлого года, доля фактически выполненных работ больше, чем в 2020 году, отметили ТАСС в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. "Ожидаем, что выход данного постановления положительно скажется на исполнении планов капитального ремонта в текущем году", - добавили в ассоциации.

Условия для пересмотра контрактов

По оценке НОСТРОЙ, сегодня заключено около 38 тыс. контрактов по капительному ремонту многоквартирных домов на сумму 350 млрд рублей. Рост цен на строительные материалы в части капитального ремонта многоквартирных домов затронул кровельные работы, работы по обновлению фасада, ремонт внутридомовых систем электроснабжения и замену лифтов, что связано с удорожанием металла, пиломатериалов и сухих строительных смесей, отмечают в ассоциации.

При этом в постановлении прописаны условия необходимости пересмотра уровня стоимости работ на капитальный ремонт по видам деятельности, а также необходимость обоснования расчета изменения цены. Крайний срок подачи документов на пересмотр стоимости контрактов - 1 января 2022 года.

"Сейчас от строительных компаний требуется в кратчайшие сроки провести процедуры расчета изменения цены контракта и обратиться в свои региональные фонды капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы специалистами были пересмотрены предельные нормативы стоимости", - говорят в НОСТРОЙ. В то же время в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов рекомендуют регионам нормативно закрепить порядок, по которому будут заключаться дополнительные соглашения на увеличение цены договоров. Так как инструменты реализации этого механизма в субъектах могут отличаться.

"Главное, что принятые на федеральном уровне меры не влекут за собой изменений размера взносов за капремонт. Он устанавливается каждым субъектом федерации самостоятельно", - отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

По словам эксперта, одними из самых острых проблем в сфере капитального ремонта многоквартирных домов сегодня является контроль за качеством капремонта, остатки на счетах региональных операторов, дефицит квалифицированных подрядных организаций, сложности с взысканием долгов с неплательщиков, а также привлечение "зеленых кредитов" для повышения энергоэффективности домов.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.