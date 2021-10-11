Столичные предприниматели в 2021 году арендовали почти 260 объектов по льготной ставке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московские предприниматели с начала года арендовали у города по льготным ставкам почти 260 нежилых помещений общей площадью более 24 тыс. кв. метров. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"По итогам специальных торгов для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых за девять месяцев 2021 года предприниматели заключили с городом 259 договоров аренды нежилой недвижимости общей площадью 24,4 тыс. квадратных метров. Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1 910 объектов общей площадью 226,5 тыс. квадратных метров", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что начальная ставка торгов для подвальных помещений составляет 1 тыс. рублей за кв. м. в год, а для надземной части зданий - 4,75 тыс. рублей. Арендовать помещение можно на срок до 10 лет.

"Предлагаемая на торгах недвижимость имеет свободное назначение. Это позволяет потенциальным арендаторам использовать ее по своему усмотрению, но с учетом требований законодательства, градостроительных и технических регламентов, условий Роспотребнадзора и МЧС", - добавил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале.