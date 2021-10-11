Более 3,6 млрд рублей направят на достройку домов и компенсации почти 1,7 тыс. дольщикам

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства решил предоставить квартиры и компенсации более 1,6 тыс. граждан, купивших жилье в проблемных объектах. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Решение наблюдательного совета позволит помочь 1 688 гражданам, которые приобрели жилье в Ярославской, Ростовской, Омской, Московской и Владимирской областях, Красноярском, Краснодарском краях и Республике Башкортостан", - сообщил председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, его слова приводятся в релизе.

Отмечается, что перед дольщиками не выполнили обязательства 14 застройщиков. На достройку объектов и выплату компенсаций планируется направить 3,658 млрд рублей.

Всего наблюдательный совет рассмотрел возможность восстановления прав обманутых дольщиков 20 проблемных объектов. "Пять домов планируется достроить. Пострадавшими по ним числится 391 человек. Еще по 15 объектам будут выплачены компенсации. За ними смогут обратиться 1 297 человек", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева.

Наблюдательный совет принял решение достраивать дома ООО "Прогресс-Инвест" в Ярославской области, ЖСК "Мегаполис" и ООО "Георострой" в Ростовской области, ООО "Стройресурс" в Красноярском крае и ЖСК "10 лет Октября 43 к 1" в Омской области. Компенсации получат дольщики ООО "Крона" в Республике Башкортостан , ООО "Монблан" в Ярославской области, ООО "СК Проспектстрой", ООО "СК Наследие", ООО "Гедион" в Краснодарском крае, ОАО "Мособлкапстрой-СК", ООО "Капиталстрой" и ООО "СтройГрад" в Московской области, ООО "Виста" во Владимирской области.