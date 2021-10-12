Власти Москвы выделили участки земли для строительства 77 масштабных инвестпроектов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 86 га земли для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов выделили власти Москвы с начала года. В разных районах города появятся промышленные предприятия, физкультурно-оздоровительные комплексы, социальные объекты и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"С начала года Москва выделила более 86 га земли для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов. Больше всего таких проектов - 23 - реализуют в ТиНАО, 10 - на севере Москвы, 9 - на юго-востоке, 8 - на востоке, 6 - на западе, 5 - на северо-востоке, по 4 - в центре, на юге и северо-западе, три - на юго-западе и один в Зеленограде. Масштабный инвестиционный проект - это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Такими проектами могут стать производственные комплексы и инновационные центры, объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры - те, которые позволяют создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Более 11 га отвели для 12 промышленных объектов, еще 34 участка город выделил под строительство многофункциональных центров.

"Среди 77 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала 2021 года город выделил землю, преобладают объекты спорта (19). Для их строительства подобраны участки общей площадью свыше 26 га. Например, в Зеленограде планируется возвести спорткомплекс для водных видов спорта площадью около 3,9 тыс. кв. м, а на улице Лескова появится бассейн для училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. Для строительства четырех объектов образования город выделил более 6 га земли", - сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Новые объекты разных форматов появятся на восьми ТПУ. Для них Москва выделила более 10 га земли. Так, на территории ТПУ "Аминьевское шоссе" построят многофункциональный комплекс с подземным паркингом, а на территории ТПУ "Печатники" - торгово-развлекательный комплекс. Масштабные инвестиционные проекты реализуют в столице с 2016 года. Для них город предоставляет землю в аренду без проведения торгов сроком на шесть лет.