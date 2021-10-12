Сбербанк за год увеличил количество выданных ипотек на частные дома в 4,5 раза

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сбербанк в январе-августе увеличил количество выданных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации во вторник.

"За восемь месяцев текущего года россиянам выдан 5 631 кредит на 15,025 млрд рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года и в 4,25 раза - в суммарном", - говорится в сообщении.

Рост спроса на ипотеку на ИЖС связан с расширением программ кредитования. В частности, программ с господдержкой. "Увеличивается вклад государственных программ в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиарда рублей, что в объеме общей выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном. Это такие программы, как "Дальневосточная ипотека", "Семейная ипотека" после расширения условий этой программы в 2021 году", - говорится в сообщении.

За последние два года снизился средний возраст заемщиков по ипотеке на ИЖС - с 38 лет в 2019 году до 36 лет в 2021-м.

"Мы видим стабильную тенденцию к снижению возраста такого заемщика на протяжении нескольких лет. Причем среди заемщиков увеличивается доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких было 76%, в 2020 году объем вырос до 82%, в этом году - 86%. А средний срок ипотеки на ИЖС растет и составляет 19 лет по итогам выдач за январь-август 2021 года (год назад номинальный срок кредита на ИЖС составлял около 18 лет, а в 2019 году - 16 лет)", - приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона "ДомКлик" Николая Васева.

Согласно стратегической инициативе "Мой частный дом", к 2030 году количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС может достигнуть 500 тыс. К этому же сроку суммарный дополнительный прирост объемов индивидуального жилищного строительства составит 60 млн кв. м.