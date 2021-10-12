Минстрой установил порядок определения ветхих домов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минстрой России установил порядок определения ветхих многоквартирных домов, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе такие дома определяются как находящиеся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. "Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии осуществляются межведомственной комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся такие многоквартирные дома", - говорится в документе.

В тексте уточняется, что дом признается на региональном уровне ограниченно работоспособным через 30 дней после того, как соответствующее решение выносит межведомственная комиссия. Инициировать проверку состояния дома могут сами собственники жилья, через портал госуслуг.

Для того, чтобы признать дом ограниченно работоспособным, должно пройти обследование его строительных конструкций и состояние дома в целом. В частности, оценивается состояние грунтов основания, наличие кренов, видимых дефектов, повреждений. Если такие повреждения имеются, но не представляют опасности снижения несущей способности конструкций или опрокидывания здания, то "функционирование конструкций и эксплуатация такого многоквартирного дома возможны либо при контроле (мониторинге) его технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания".

Приказ предписывает вести перечень ветхих домов в АИС "Реформа ЖКХ". В то же время, если дом отремонтирован, восстановлена устойчивость конструкций и грунтов основания, он может быть снят с учета ограниченно работоспособных.