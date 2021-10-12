Минстрой упростил внедрение новых технологий в нефтегазохимической промышленности

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минстрой России внес изменения в свод правил для упрощения внедрения новых технологий в нефтегазохимической промышленности, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Обновленный документ позволяет оптимизировать процесс разработки специальных технических условий, особенно в части требований по установке отсекающих задвижек при "переходе через водные преграды". В своде правил установлены четкие критерии определения "подводного перехода", что позволяет проектировщикам при определенных условиях предложить различные решения без ущерба для надежности работы такого перехода и безопасности окружающей среды", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Сергея Музыченко.

Кроме того, актуализированы требования по внедрению альтернативных средств очистки и диагностики, решений по защите береговых опор от деформации береговой линии, а также систем обнаружения утечек. Работа по актуализации свода правил "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ" велась во взаимодействии с профессиональным сообществом.

"Учтены инновационные разработки, апробированные на проектах ведущих компаний топливно-энергетического комплекса. В рамках подготовки изменений рассмотрено около 500 предложений, специальных технических условий и практические наработки компаний "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и многих других", - отметил исполняющий обязанности директора Федерального центра нормирования и стандартизации (ФАУ ФЦС) Андрей Копытин.