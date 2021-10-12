Фонд дольщиков принял решение восстановить права более 90 тыс. пострадавших граждан

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав более 90 тыс. дольщиков проблемных объектов, за два года фонд рассмотрел более 70% долгостроев. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решения в отношении более 90 тысяч дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. С конца 2019 года наблюдательным советом фонда были рассмотрены вопросы в отношении 1 042 домов, что составляет 72% от всех проблемных объектов, заявленных регионами в фонд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения строительства 554 проблемных объектов квартиры получат более 64,3 тыс. человек. Около 27,6 тыс. дольщиков 488 домов получат денежные компенсации.

"На сегодняшний день в работе фонда остаются 392 проблемных объекта, каждый из них под моим личным контролем и под контролем глав регионов. Делаем все возможное, чтобы люди как можно скорее смогли или заселиться в новые дома, или по крайней мере получить денежную компенсацию", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

В третьем квартале этого года набсовет фонда принял решение по 98 домам с 6,8 тыс. пострадавших граждан. Выплаты получат 3,6 тыс. дольщиков 52 объектов, на эти цели будет направлено более 10 млрд рублей. "Решения о завершении строительства приняты в отношении 46 объектов. После ввода объектов в эксплуатацию более 3,2 тыс. человек получат ключи от квартир", - уточнил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

В сообщении также говорится, что на сегодня уже восстановлены права 35,4 тыс. дольщиков. Квартиры получили 12,1 тыс. человек, выплаты - 23,3 тыс.