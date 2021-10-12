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Минстрой связал введение платных парковок с развитием общественного транспорта

Работа качественно нового общественного транспорта должна отображаться в мобильных приложениях, добавили в ведомстве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Создание платных парковок в российских городах должно быть связано с развитием общественного транспорта. Такое мнение выразил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Первом франко-российском бизнес-форуме Choiseul Russia.

"Абсолютно правильно то, что было сказано в части возможного бесшовного и безболезненного для людей сокращения личного автотранспорта. Это сложно делать в регионах, потому что достаточно серьезное недовольство у людей вызывает возможность введения платных парковок. Но для того, чтобы мы это делали, мы должны дать альтернативу - качественный новый общественный транспорт", - сказал Стасишин.

Работа такого транспорта должна отображаться в мобильных приложениях, и он должен ходить минута в минуту по утвержденному расписанию, добавил замминистра.

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