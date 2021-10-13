Инновационные центры появятся на месте участка бывшей промзоны в Москве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 210 млрд рублей вложат в реорганизацию участка бывшей промышленной зоны Бирюлево в Москве, там появятся научно-исследовательские и инновационные центры и проектные институты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Опубликован проект реорганизации участка бывшей промзоны Бирюлево в рамках программы "Индустриальные кварталы". Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 42 га. Объем инвестиций в реализацию проекта - около 210 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект - более 30 млрд рублей в год. В Бирюлеве Западном для москвичей появится почти 13 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сейчас на территории бывшей промзоны расположены склады и автосервисы. На реорганизованном участке планируют возвести почти 915 тыс. кв. м недвижимости. Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, современные высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тыс. кв. м. Здесь появятся научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты.

"На такой же площади планируется построить спортивные комплексы, банки, магазины и другие общественно-деловые объекты", - пояснил он.

Проект "Индустриальные кварталы" в рамках программы комплексного развития территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые и фактически заброшенные городские площадки. Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в июле 2020 года - это проект развития территории в производственной зоне Октябрьское Поле, общая площадь которой 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят почти 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок реализации проекта рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.