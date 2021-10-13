В Минстрое предложили создать региональные программы энергоэффективной реконструкции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Программы энергоэффективной реконструкции зданий необходимо создать в регионах России. Такое мнение высказал в среду первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин в ходе "Российской энергетической недели".

"Надо разрабатывать региональные программы реконструкции, учитывающие необходимость повышения энергоэффективности, создать энергоэффективные стандарты для основных проектных решений", - сказал он на сессии "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры".

Сегодня программы капремонта нацелены на продление срока эксплуатации многоквартирного дома, но не подразумевают повышение энергоэффективности, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, если появится возможность проводить реконструкцию, то есть менять несущие конструкции, то удельный вес потребления энергоресурсов будет уменьшаться. "Например, в домах массовой застройки тепло теряется в горизонтальных стыках стеновых панелей, и можно за счет проектных решений улучшить теплозащиту жилого здания, снизить плату граждан за коммуналку и сократить углеводородные выбросы в атмосферу", - отметил он.

По данным Фонда ЖКХ, энергоэффективный капитальный ремонт проведен в 349 многоквартирных домах в 36 субъектах РФ, уточнил Ломакин. "Расчетный размер годовой экономии коммунальных ресурсов в денежном выражении для них составил порядка 220 млн рублей при стоимости работ в 1,2 млрд. Это очень перспективное направление", - пояснил первый замминистра.

По его словам, для граждан снижение платы в энергоэффективных домах может доходить до 30% и в некоторых случаях даже до 50% в сравнении с домами, где такие мероприятия не проводились.