MR Group планирует выйти на другие европейские рынки одновременно с проектом в Германии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Девелоперская компания MR Group рассматривает возможность выхода на рынки Франции и Великобритании одновременно с реализацией проекта в Германии. Об этом ТАСС сообщила управляющий партнер компании MR Group Мария Литинецкая.

"В планах структур MR Group - реализация девелоперских проектов и в других регионах Европы, сейчас их концепции находятся в проработке. Мы рассматриваем проекты во Франции, Великобритании и других странах одновременно с реализацией проекта в Германии," - сказала Литинецкая.

Она рассказала, что в структуре группы создано подразделение - MR International, отвечающее за развитие бизнеса в Европе и других регионах мира. Первым проектом в портфеле MR International станет многофункциональный комплекс (МФК) в центре Берлина.

В состав МФК бизнес-класса в районе Фридрихсхайн-Кройцберг войдут офисы, помещения стрит-ретейла и жилье, его общая площадь -17,3 тыс. кв. м, уточнили в MR Group. Реализация этого проекта в Берлине началась весной 2020 года, инвестиции в проект в компании оценивают в 80 млн евро.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.