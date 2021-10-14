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Более 1 тыс. кв. м жилья введут в эксплуатацию в арктическом селе на Чукотке

Темпы возведения жилья на Чукотке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за удаленности региона и сложностей при доставке стройматериалов

ТАСС, 14 октября. Более тысячи квадратных метров жилья сдадут в удаленном селе Лаврентия на Чукотке до конца года для расселения домов, признанных аварийными до 2017 года по госпрограмме. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского АО Алексей Медведев.

"Новые дома в Чукотском районе строятся по госпрограмме "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском АО". Общая площадь нового жилья в селе Лаврентия составит почти 1,2 тыс. кв. м. Новоселье до конца года справят 76 человек из пяти домов, признанных аварийными до 2017 года", - рассказал Алексей Медведев.

Всего до конца года на полуострове планируется ввести более 4 тыс. кв. м жилья - помимо новостроек в селе Лаврентия, это дом в селе Усть-Белая, в поселке Угольные Копи. Это позволит 89 семьям полуострова получить или приобрести новые квартиры.

Темпы возведения жилья на Чукотке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за удаленности региона и сложностей при доставке стройматериалов, однако в 2021 году более чем в два раза увеличили финансирование строительства жилья в регионе, в том числе и за счет федерального бюджета.

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб".

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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