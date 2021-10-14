"Известия": россияне могут лишиться права выбирать управляющую домом компанию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Собственники жилья могут лишиться права определять управляющие компании (УК), эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем в соответствии с представленным ранее Минстроем проектом стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Об этом говорится в отзыве на документ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, пишет в четверг газета " Известия ".

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Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

Издание уточняет, что сейчас УК выбирают собственники жилья. Однако, как следует из отзыва комитета ТПП, проект стратегии Минстроя подразумевает создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от приводящих к авариям в домах нарушений. В ТПП считают, что средства в общий бюджет для этого, вероятнее всего, будут собираться с граждан.

Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ предположил, что определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов: деньги будут отчисляться регоператорам, которые будут накапливать средства на счетах и определять, что можно или нельзя отнести к нарушениям, которые покрываются из этого фонда.

В Минстрое газете сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, говорить о разработанных инициативах преждевременно.

Минстрой 12 октября опубликовал проект "Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года".