Ввод жилья в России за девять месяцев вырос на 30%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ввод жилья в России с января по сентябрь 2021 года вырос на 30% по сравнению с прошлым годом и достиг 62,7 млн кв. м, следует из статистики, опубликованной на официальном сайте Росстата.

Лидерами по объему введенного жилья за январь-сентябрь стали Московская область (более 7,1 млн кв. м), Москва (более 5,1 млн кв. м) и Краснодарский край (более 3,8 млн кв. м). В свою очередь, в Минстрое РФ отметили, что большинство регионов идут с превышением показателя ввода жилья к аналогичным показателям девяти месяцев 2020 года.

По статистике Росстата, только в сентябре 2021 года введено в эксплуатацию более 10,3 млн кв. м жилья, что на 31% превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

За девять месяцев 2021 года население построило 35 млн кв. м жилья, на 39,4% больше, чем годом ранее.