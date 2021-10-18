Правкомиссия утвердила 13 проектов комплексного развития территорий в 11 регионах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия согласовала 13 пилотных проектов комплексного развития территорий в 11 регионах России. На земельных участках площадью 342 га можно построить около 2,7 млн кв. м жилья, сообщает в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Правительственная комиссия согласовала реализацию 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 11 регионах России. Их общий градостроительный потенциал составляет 2,7 млн кв. м жилья. Проекты будут реализованы на землях ДОМ.РФ, подготовленных к застройке специалистами Единого института развития в жилищной сфере", - отмечается в сообщении.

Пилотные проекты КРТ одобрены в Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Забайкальском и Хабаровском краях, Калужской, Кировской, Псковской, Томской, Тюменской и Челябинской областях. В конце 2021 - начале 2022 года ДОМ.РФ планирует провести аукционы на право заключения договоров комплексного развития территорий.

"В ближайших планах у ДОМ.РФ работа с территориями, на которых будет реализовано более 70 проектов с градостроительным потенциалом 13,6 млн кв. м жилья", - приводит пресс-служба слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко. Институт развития ДОМ.РФ при работе над проектами комплексного развития территорий проводит первичную градостроительную проработку участков, согласовывает технико-экономические показатели, а также предлагает решения при разработке архитектурно-градостроительных концепций территорий.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.