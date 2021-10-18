Эксперты: средняя цена на машино-место в новостройках Москвы достигла стоимости иномарки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средняя цена машино-места в новостройках Москвы за год увеличилась на 16% - до 2,1 млн рублей, что сопоставимо со средней стоимостью иномарки. Такие данные приводятся в исследовании ЦИАН.

"В Москве в августе 2021 года средняя цена машино-места достигла 2,1 млн рублей. Автовладельцам - покупателям новостроек придется фактически купить еще одну машину, так как цена парковки равняется средней стоимости новой иномарки", - говорится в исследовании.

Согласно материалам средняя цена машино-места в столичных новостройках составляет 13% от средней стоимости квартиры. При этом чем дороже квадратный метр в новостройке, тем больше придется потратить на приобретение места в паркинге. Средняя ставка аренды машино-места в Москве - 10,3 тыс. рублей в месяц, то есть покупка парковочного места окупится через 17 лет (исходя из средней стоимости в 2,1 млн рублей), подсчитали аналитики.

"Интерес к покупке паркинга за последний год увеличился на фоне ажиотажного спроса на первичном рынке. Стоимость паркинга за год увеличилась не так существенно, как ценник на первичке, но тоже достаточно сильно, учитывая стагнацию в предыдущие годы - на 16% и достигла средней стоимости новой иномарки", - приводятся в исследовании слова руководителя "ЦИАН.Аналитика" Алексея Попова.

В целом в первой половине 2021 года число сделок с паркингом в среднем в два раза больше, чем в допандемийный период (по сравнению с первым полугодием 2019 года), уточняют аналитики.