ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Комплексная застройка по программе "Дальневосточный квартал" в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человек, под нее планируется использовать участок в центральной части города, сообщила во вторник пресс-служба аппарата полпредства в Дальневосточном федеральном округе.

"Предполагается возведение жилой многоэтажной застройки. Площадь потенциального строительства может составить более 450 тыс. кв. м. Новое жилье смогут приобрести более 20 тыс. человек. На создание инженерной инфраструктуры необходимо ориентировочно 3,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Площадь земельного участка составляет 83,1 га, под комплексную застройку планируется использовать участок аэродрома ДОСААФ, расположенного в центральной части города. Кроме строительства жилья, предполагается возведение социальных объектов - поликлиники, школы, трех детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, детских площадок. Предположительная стоимость социальной инфраструктуры превысит 5 млрд рублей. Мастер-план будет создан после конкурсных процедур.

"Для меня важно знать, где будет происходить застройка. Место выбрано хорошее. Но надо сделать так, чтобы не ущемить ДОСААФ. У ДОСААФ есть своя функция, она очень важная для страны. Надо сделать так, чтобы и жилье строилось, и ДОСААФ сохранял свои возможности работать", - привели в пресс-службе слова вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По данным правительства Хабаровского края, по состоянию на конец 2020 года число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило почти 17 тыс. Строительство нового жилья поможет получить квартиру молодым семьям, которые могут стать участниками программы "Дальневосточная ипотека" и получить льготный ипотечный кредит под 2% годовых. Сейчас жителями региона подано по программе более 10 тыс. заявок, выдано 2 834 кредита (третье место в ДФО) на общую сумму 10,8 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,82 млн рублей.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) современных жилых кварталов с комфортной городской средой, в числе которых предоставление застройщикам статуса резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Это дает инвестору возможность пользоваться мерами господдержки, получать налоговые преференции, земельные участки, инфраструктуру.