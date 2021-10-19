Фонд дольщиков принял в работу три долгостроя на Кубани почти на 1,5 тыс. квартир

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты прав дольщиков по ходатайству властей Краснодарского края принял в работу три проблемных жилых комплекса в регионе почти на 1,5 тыс. квартир, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края во вторник.

"По ходатайству края фонд принял в работу жилые комплексы "На Магистральной", "Дубровка" и "Сити", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что жилой комплекс по улице Магистральной в Краснодаре был рассчитан на 633 квартиры, срок его сдачи в эксплуатацию истек в конце 2020 года. ЖСК "Сити" в поселке Краснодарском был рассчитан на 336 квартир, оба застройщика признаны банкротами. ЖК "Дубровка" должны были сдать в эксплуатацию более чем полгода назад, он рассчитан на 455 квартир. В зависимости от ситуации вопросы подобных проблемных объектов решают либо за счет их завершения, либо за счет компенсационных выплат дольщикам.

"Каждый такой ЖК - это свой клубок застарелых проблем застройщиков, инвесторов, муниципальных властей. Но отработанный на сегодня в крае и на уровне страны набор механизмов позволяет восстанавливать права людей в 100% случаев. Эта работа системно проводится в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева уже несколько лет", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко.

В 2021 году в регионе уже завершен 21 проблемный объект более чем на 5 тыс. квартир, власти Краснодарского края в 2021 году планируют завершить 83 долгостроя.

За последние пять лет в Краснодарском крае введены в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир. Ранее губернатор Краснодарского края поручил решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2023 года.