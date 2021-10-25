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ДОМ.РФ может стать единым оператором региональных программ ипотеки

Институт развития уже заключил соответствующие соглашения с пятью субъектами РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ может стать единым оператором всех региональных ипотечных программ, институт развития уже заключил соответствующие соглашения с пятью субъектами РФ. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на "круглом столе" комитета Госдумы по финансовым рынкам по реализации механизма льготного финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

"Многие регионы имеют свои программы. И мы предлагаем, и многие банки нас поддерживают, стать оператором всех региональных программ. Мы подписали уже пять таких соглашений. Здесь механизм, конечно, большой: когда федеральные и региональные программы объединяются, мы видим персональный состав людей, которые получают льготы, и предлагаем очень широкий набор мер", - сказал Мутко.

Согласно статистике ЦБ, за восемь месяцев 2021 года российские банки выдали 1,23 млн ипотечных кредитов на 3,56 трлн рублей, что на 27,8% превышает прошлогодние показатели по количеству и на 52% - по объему.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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