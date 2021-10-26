Фонд ЖКХ получил первые заявки на обновление инфраструктуры за счет ФНБ на 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации из трех регионов России направили первые заявки на получение в общей сумме 3,6 млрд рублей из средств Фонда национального благосостоянии (ФНБ) на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщила во вторник пресс-служба Фонда ЖКХ.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ приступил к рассмотрению предварительных заявок на предоставление финансирования на реализацию проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры. Первые заявки поступили в Фонд ЖКХ от ресурсоснабжающих организаций Чеченской Республики, а также Нижегородской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.

Предприятие "Теплоснабжение" (Грозный) оценивает проект модернизации в 2,59 млрд рублей, из них 2,07 млрд рублей предполагается привлечь у Фонда ЖКХ. Ресурсоснабжающая организация "Теплоэнерго" Нижегородской области планирует реализовать проект в сфере теплоснабжения на 510 млн рублей, планируемый заем - 408 млн рублей. "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска" намерено направить на модернизацию 1,43 млрд рублей, из них планируемая сумма займа Фонда ЖКХ составляет 1,14 млрд рублей.

"От модернизации коммунальной инфраструктуры напрямую зависит развитие градостроительного потенциала, обеспечение нового строительства и комплексного развития территорий. Кроме того, замена устаревшего оборудования, а также применение современных материалов и технологий поможет гражданам экономить при оплате за коммунальные услуги", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда ЖКХ Константина Цицина.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.