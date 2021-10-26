Первые лимиты новой программы расселения аварийного жилья утвердят в марте 2022 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ в марте 2022 года утвердит первые лимиты финансирования в рамках программы расселения граждан из жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2021 года. Об этом во вторник рассказал первый заместитель генерального директора фонда Олег Рурин.

По его словам, средства новой программы расселения будут распределяться только между теми регионами, которые выполнили действующую программу расселения. На сегодня ее полностью завершили четыре региона - Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Санкт-Петербург и Севастополь. Еще пять субъектов закончат программу до конца 2021 года. Таким образом, в следующем году средства получат девять регионов.

"Первые средства, первые лимиты финансирования будут утверждены фондом для регионов, которые завершили программу, ориентировочно в конце марта следующего года", - сказал Рурин.

Он уточнил, что в федеральный бюджет заложено финансирование в объеме 45 млрд рублей на 2022 и 2023 годы. Эта сумма будет доведена до регионов двумя траншами по 22,5 млрд рублей.

Cейчас Фонд ЖКХ сверяет данные реестров аварийного жилья, оценивает обоснованность его признания таковым и готовит предложения о распределении лимитов финансирования между регионами. Действующая программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. За это время в новые дома переехали почти 1,3 млн россиян.