Свыше 1 тыс. дольщиков Иркутска могут вовремя не получить жилье из-за приаэродромной зоны

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. дольщиков в Иркутске могут своевременно не получить жилье из-за того, что свыше 50% территории города попало в границы санитарно-защитной зоны аэропорта, где нельзя возводить жилые дома и соцобъекты. Об этом в среду сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Светлана Свиркина на депутатских слушаниях в думе Иркутска.

В 2017 году были приняты изменения в федеральное законодательство, которые обязали аэропорты определить и поставить на кадастровый учет приаэродромные территории - зоны с особым использованием. В этих территориях выделяют семь подзон. В Иркутске, где аэропорт находится в черте города, жилые районы попали в седьмую подзону - санитарно-защитную, или зону воздействия шума. В 2021 году ее границы были поставлены на кадастровый учет.

"У 11 объектов присутствуют риски невода. <…> В границах седьмой подзоны должно было в текущем году ввестись почти 98 тыс. кв. м жилья. Это чуть более 1 тыс. граждан, которые заключили договоры долевого участия", - сказала Свиркина.

Она сообщила, что из Иркутской области в федеральные органы власти было направлено много обращений по поводу сложившейся ситуации. В настоящее время идет корректировка границ санитарно-защитной зоны аэропорта. Депутаты Госдумы в ноябре планируют обсудить вопрос установления границ приаэродромных зон и возникшие в связи с этим проблемы.

Депутаты думы Иркутска решили направить обращение в правительство РФ с просьбой ускорить корректировку границ приаэродромной зоны.