Власти Югры заявили, что окончание сноса аварийного жилья позволит снизить расходы бюджета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 октября. /ТАСС/. Снижение расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ожидается в 2024 году по сравнению с 2021 годом после роста в 2022 и 2023 годах. В частности, это связано с окончанием реализации программы по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщила журналистам в среду директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

"Увеличение расходов [бюджета Югры] к 2023 году, а затем снижение их в 2024 году связано, в частности, с реализаций программы по жилью, предусматривающей адресную поддержку сноса аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года - мы предполагаем, что мы ее завершим, и к 2022-2023 году мы с этой проблемой справимся. Поэтому данных ресурсов в 2024 году не предусмотрено. Это повлияет и на снижение дефицита бюджета", - сказала Дюдина.

По данным департамента финансов Югры, в проекте закона о бюджете региона на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов расходы на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" по итогам 2021 года планируются в размере 6,08 млрд рублей (2,2% от всех годовых расходов), в 2022 году - 6,266 млрд рублей (2,1% от всех годовых расходов), в 2023 году - 4,243 млрд рублей (1,5% от всех годовых расходов). На 2024 год на данное направление расходов не запланировано.

В документе также отмечается, что доходы бюджета ХМАО в 2022 году планируются в размере 251,1 млрд рублей, в 2023 году 259 млрд рублей, а в 2024 году - 261,4 млрд рублей. Расходы составят 284,7, 292,9 и 275,7 млрд рублей соответственно. Дефицит - 33,5, 33,9 и 14,3 млрд рублей соответственно. Доходы бюджета ХМАО, согласно действующему закону, запланированы в 2021 году в размере - 226,2 млрд рублей, расходы - 275,9 млрд рублей, а дефицит бюджета - 49,7 млрд рублей.

Также Дюдина сообщила журналистам, что более 80% бюджета Югры формируется за счет налоговых доходов. Среди них - налог на физических лиц, на прибыль организаций и на имущество организаций. Остальное - это безвозмездные поступления и неналоговые доходы. "Что касается расходов - бюджет имеет программный вид, 99,5% "упаковано" в 23 государственные программы. Порядка 70% всех расходов бюджета - социальной направленности: образование, здравоохранение, культура, физкультура, спорт и другие сферы. В течение трех лет расходы на социальную политику составят порядка 173 млрд рублей", - отметила Дюдина.