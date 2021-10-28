Новые меры по повышению доступности жилья в ДФО затронут до 85,5 тыс. семей

ТАСС, 28 октября. Реализация новых поручений президента России Владимира Путина по повышению доступности жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДВО) позволит улучшить жилищные условия до 85,5 тыс. семей в предстоящие три года, сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"Речь идет о двух инициативах: выплата на жилье 1 млн рублей семьям в ДФО при рождении третьего или последующего ребенка, а также распространение "Дальневосточной ипотеки" на врачей, учителей и педагогов детсадов. По оценке аналитиков ДОМ.РФ, первой мерой в 2022-2024 годах смогут воспользоваться до 75 тыс. семей, второй - еще 10,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Как рассчитали в Аналитическом центре ДОМ.РФ, объем прямой государственной поддержки многодетных семей в ДФО при покупке жилья в таком случае достигнет почти 2,1 млн рублей, что составляет около половины стоимости стандартной квартиры в регионе.

"Эта сумма складывается из 1 млн рублей президентской выплаты, еще одной выплаты в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита в рамках программы ДОМ.РФ, а также материнского капитала - 639 тыс. рублей на двоих детей. Дополнительно семья может сэкономить на процентах по ипотеке в рамках программы "Дальневосточной ипотеки", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра Михаила Гольдберга.

Президент РФ Владимир Путин ранее по итогам Восточного экономического форума поручил подумать о распространении "дальневосточной ипотеки" на педагогов и медиков, проработавших в ДФО не менее пяти лет. Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей на жилье жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей.