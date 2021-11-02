В Якутии до конца года расселят из аварийного жилья почти 2 тыс. семей

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют до конца года ввод в эксплуатацию 59 многоквартирных домов и расселение из аварийного жилья почти 2 тыс. семей. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-служба регионального Минстроя.

"В 2021 году введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, в которые переехали 322 семьи, проживавшие на общей площади 14,19 тыс. кв. м аварийного жилья. До конца года также планируется ввести 59 многоквартирных домов, в которые предполагается расселить 1 946 семей из 82,68 тыс. кв. м аварийного жилья", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, ведется работа по выплатам компенсаций собственникам квартир в аварийных домах. Правом на компенсации в 2020-2021 годах воспользовались более 1,8 тыс. собственников. "С ними заключены соглашения, выплачено свыше 4,4 млрд рублей, таким образом расселено 89,88 тыс. кв. м аварийного жилья. До конца 2021-го планируется еще заключить соглашения о выплате компенсации за жилые помещения общей площадью около 20 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.

По данным Минстроя Якутии, всего на программу переселения из аварийного жилья Фонд содействия реформированию ЖКХ направит до конца 2021 года свыше 20 млрд рублей. На данный момент уже освоено свыше 10,4 млрд рублей. Программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно целевым показателям, в 2021 году накопительным итогом с учетом показателей 2019-2020 годов будут расселены 18,13 тыс. человек из 325,21 тыс. кв. м аварийного жилья.

В Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. До сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране.