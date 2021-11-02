ВТБ прогнозирует рост рынка ипотеки в России до 5,8 трлн рублей по итогам 2021 года

Ранее в ВТБ заявляли, что к концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей.

"Рынок ипотеки в России обновляет рекорды уже четвертый год подряд. В этом году мы ожидаем его роста до 5,8 трлн рублей, что на треть превысит результат прошлого года, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле. Трендом этой осени становится корректировка цен на рынке недвижимости мегаполисов. На первичном рынке стоимость квадратного метра постепенно снижается, а на вторичном - стабилизируется. Рынок готового жилья ведет себя более активно, за третий квартал доля ипотечных сделок на нем в ВТБ выросла до 66%. Мы готовы удовлетворить спрос наших клиентов в полном объеме во всех сегментах и впервые в истории довести продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей по итогам нынешнего года", - сказал Печатников.

При этом, по оценке банкира, в 2022 году объемы жилищного кредитования в России будут сопоставимы с результатами 2021 года. "Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос клиентов на ипотеку в следующем году останется стабильно высоким. Одним из факторов станет модернизация госпрограмм, которая была предложена правительством этой осенью. В частности, расширение льготных условий на объекты ИЖС (индивидуального жилищного строительства), по нашей оценке, может привести к двукратному росту объемов этого рынка. Совместно с регионами мы также сфокусируемся на развитии локальных программ для социальных категорий населения. С января 2022 года запускаем пилотный проект со сниженными ставками для социальных категорий населения в Архангельской области и постоянно будем расширять список регионов - участников", - добавил он.

Ипотека для состоятельных

Также банк думает о запуске отдельной ипотеки для состоятельных клиентов. "ВТБ рассматривает возможность запуска новой ипотечной программы с крупным чеком. Сейчас мы прорабатываем ее параметры и планируем предложить ее клиентам, - отметил Печатников. - С учетом роста стоимости недвижимости в период пандемии такое предложение может оказаться весьма актуальным для мегаполисов. После изменения условий господдержки с 1 июля приобретение дорогостоящих объектов по льготной ставке стало недоступным. Особенно тема актуальна для крупных городов, где стоимость недвижимости традиционно выше. За последний год спрос на ипотечные кредиты с крупным чеком от 12 млн рублей в ВТБ вырос втрое и по итогам десяти месяцев года превысил 110 млрд рублей".

По итогам 10 месяцев клиенты ВТБ заключили сделки на 885 млрд рублей, что на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Октябрь стал для банка вторым после июня пиковым месяцем года по продажам, которые превысили 100 млрд рублей, уточнили в ВТБ. Ипотечный портфель ВТБ на начало октября составил 2,3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 19%.