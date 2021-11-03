Объем средств на счетах эскроу в России достиг 2,7 трлн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве вырос до 2,7 трлн рублей, сообщается на сайте Банка России.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 октября составил 2,7 трлн рублей. При этом 0,6 трлн рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или в погашение полученных ими кредитов на строительство объектов", - говорится в сообщении.

Для сравнения - год назад на счетах эскроу было размещено 684,4 млрд рублей. На 1 октября 2021 насчитывается 578 тыс. таких счетов, при этом более 182 тыс. раскрыто после завершения проектов жилищного строительства. Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 5,6 трлн рублей.

Среди субъектов РФ наибольший объем средств на эскроу-счетах размещен в Москве - почти 1,2 трлн рублей, при том, что во всем Центральном федеральном округе этот показатель составляет 1,55 трлн рублей. Следующие наибольшие показатели - у Московской области (258,3 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (185,5 млрд рублей). В десяти регионах - Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Туве - нет ни одного эскроу счета.

Средняя ставка по кредитным договорам для застройщиков, согласно статистике Центробанка, по федеральным округам варьируется от 3,14% в Приволжском до 4,61% в Центральном федеральном округе.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.