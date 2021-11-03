В Москве снесли 65 домов с начала программы реновации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Демонтаж 65-го дома по программе реновации завершился в Москве. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, демонтаж осуществлялся с использованием технологии "умного сноса", основными принципами которой являются экологичность, максимальная переработка материалов и повторное использовании отходов.

"Всего по программе реновации было демонтировано 65 жилых домов, в том числе в этом году 25 домов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Жители снесенного дома в районе Фили-Давыдково уже получили новые квартиры. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Для реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.