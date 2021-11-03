Пострадавшие дольщики ЖК "Опалиха парк" могут получить квартиры до конца 2023 года

КРАСНОГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Проблему пострадавших дольщиков проекта "Опалиха парк" в Красногорске могут решить в течение двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

"Восстановить права пострадавших дольщиков ЖК "Опалиха парк" в Подмосковном Красногорске можно в течение двух лет. Правительство региона для оперативного решения этой проблемы привлекло инвестора ГК "Гранель", который предлагает комплексный план", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что реализацию данного проекта начал в 2014 году застройщик ООО "АВЕСТ". Около 400 дольщиков инвестировали свои средства в строительство объекта. Жилой комплекс из пяти корпусов должны были сдать в 2018 году, но удалось возвести примерно наполовину только первый корпус, после чего работы были остановлены.

"ГК "Гранель" предлагает достроить проект на инвестиционные внебюджетные средства. Это наиболее быстрый и эффективный механизм восстановления прав пострадавших дольщиков. В этом случае они получат квартиры в течение двух лет - до конца 2023 года. Компания уже провела две встречи с инициативными группами", - уточнили в министерстве.

Варианты решения проблемы

При этом несколько дольщиков, интересы которых представляет управляющий партнер фирмы "ПоверенныйЪ" Даниил Синицын, выступают против инвестора и за передачу объекта фонду защиты прав граждан участников долевого строительства.

"По мнению остальной части дольщиков, это затянет процесс решения общей проблемы. Большинство дольщиков ЖК "Опалиха парк" поддерживают план, предложенный ГК "Гранель", - сообщил в пресс-службе Минжилполитики.

Там пояснили, что по данному плану предусматриваются две основных меры решения проблем дольщиков: достройка корпуса №1, который возведен примерно на 50%, и предоставление дольщикам корпусов №2 и №5 равнозначных квартир в корпусе № 1 ЖК "Опалиха парк" или в новом жилом комплексе "Аникеевский", который ГК "Гранель" построит поблизости.

"Завершение строительства будет на особом контроле правительства региона. ГК "Гранель" имеет большой опыт в завершении строительства проблемных объектов, среди них жилкомплексы "Квартал Лукино", "Малина", "Эстет", "Тарасовская 14", "Квартал Европа" и др. При участии компании восстановлены права более 5,5 тыс. обманутых дольщиков. Девелопер готов применить наработанный опыт и в восстановлении прав дольщиков проекта "Опалиха парк", - заверили в пресс-службе.