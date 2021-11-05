НОСТРОЙ предложил распространить механизм компенсаций строителям на уже начатые контракты

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Механизм, который позволяет компенсировать строительным компаниям удорожание строительных материалов, следует распространить на госконтракты, работы по которым уже были выполнены с 1 января 2021 года, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Ранее правительство России распространило действие механизма, который позволяет компенсировать застройщикам удорожание строительных материалов, на госконтракты, заключенные до 1 октября 2021 года. Раньше такой возможностью могли воспользоваться строители, которые заключили договор до 1 июля. Кроме того, перечень ведомств, которые могут воспользоваться этим механизмом, был увеличен почти вдвое.

"Указанная мера расширяет перечень контрактов, на которые можно распространить указанную меру поддержки. Однако для повышения эффективности этой меры необходимо решить еще два вопроса. Первый - возможность пересчета стоимости уже выполненных и сданных заказчикам работ", - сказал Глушков ТАСС. По его словам, большинство строительных компаний на фоне взрывного и непрогнозируемого роста стоимости на строительные материалы продолжали выполнять свои обязательства, осуществляли строительство и предъявляли работы заказчикам. Принятое правительством постановление не позволяет проводить пересчет по уже сданным объемам работ.

Таким образом, с учетом того, что постановление вышло только в августе, а региональные органы власти приняли свои акты в его развитие в основном в сентябре-октябре, практически все подрядчики, которые не остановили строительство, не могут компенсировать рост стоимости материалов по ранее сданным работам, пояснил собеседник агентства. "Профессиональное сообщество ожидает принятие нормативного акта, которое позволит заказчикам произвести пересчет работ, выполненных с 1 января 2021 года", - сказал он.

Кроме того, как подчеркнул Глушков, остается неурегулированным вопрос с контрактами, которые были заключены в 2021 году на срок менее года. "Федеральный закон 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок) не позволяет применить положения о пересчете твердых цен к таким контрактам. Подрядчики, которые их выполняют, не имеют сегодня механизма возмещения убытков", - сказал президент НОСТРОЙ. По его оценкам, это 65 тыс. строительных контрактов на сумму 800 млрд рублей. При этом законодательная инициатива по изменению данного федерального закона для таких контрактов уже подготовлена Курской областной думой при поддержке НОСТРОЙ.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.