Почти 4 тыс. семей получили жилищные сертификаты в 2021 году

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. семей получили сертификаты на приобретение жилья с начала 2021 года. До конца года планируется обеспечить сертификатами почти 5,7 тыс. семей, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

реально ли его решить и как это сделать?

Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

"По итогам 3 квартала 2021 года 3 975 семей, перед которыми имеются государственные жилищные обязательства, получили социальные выплаты на приобретение жилья", - отмечается в сообщении министерства. Финансирование на эти цели превысило 10,7 млрд рублей в 2021 году.

В целом до конца года планируется выдать жилищные сертификаты около 5,7 тыс. семей, приводятся в сообщении слова главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

"В этом году порядка 15 млрд рублей было выделено на жилищные сертификаты для семей из льготных категорий. Работа в этом направлении идет с соблюдением всех запланированных сроков", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, которого цитируют в сообщении Минстроя. В частности, до конца 2021 года предполагается полностью решить вопрос с выдачей жилищных сертификатов для пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, а также вынужденных переселенцев, которые встали на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 2020 год включительно.

Жителям, переселяющимся из закрытых административно-территориальных образований, выдано 165 жилищных сертификатов на 376,1 млн рублей, что составляет 82% от запланированного на год объема, переселяемым с территории комплекса "Байконур" - 495 сертификатов, или 96,6% от плана, для силовых ведомств выдано 438 сертификатов, или 98,5% от плана. Также около 1,6 тыс. семей, переехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, смогли приобрести жилье с помощью государственного сертификата.

Государственные жилищные сертификаты выдают по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" тем семьям, перед которыми у государства есть жилищные обязательства. Например, это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, за пределы Байконура, а также молодые семьи.