Средние сроки ипотечного кредитования в России за год увеличились на 27 месяцев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Средние сроки по ипотечным кредитам, выданным в России в сентябре 2021 года, увеличились на 27,1 месяца в сравнении с ситуацией годом ранее. Об этом говорится в информационном бюллетене Банка России.

"Продолжился рост сроков кредитования: в отчетном месяце (сентябрь 2021 года - прим ТАСС) средневзвешенный срок по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, составил 246,8 месяца, что на 27,1 месяца, или 2,3 года, больше аналогичного показателя 2020 года", - говорится в материалах.

Уточняется, что в сентябре 2021 года средний размер ипотечных кредитов в РФ увеличился до 3,02 млн рублей - c 2,91 млн рублей в августе 2021 года. Лидирующие позиции по среднему размеру ипотечных кредитов заняли Москва (6,58 млн рублей), Московская область и Санкт-Петербург (4,53 млн рублей в каждом регионе), наименьший средний размер отмечался в Республике Ингушетия и Чеченской Республике (0,95 млн и 0,87 млн рублей соответственно).

В целом за сентябрь 2021 года российские банки предоставили 157,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 477,2 млрд рублей, что на 5,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем ипотечных кредитов традиционно был предоставлен в Москве (69,1 млрд рублей), Московской области (39,1 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (30,7 млрд рублей).

На фоне повышения ключевой ставки в сентябре 2021 года массового увеличения банками процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам не наблюдалось, добавляют в ЦБ. "В сентябре текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам немного снизилась и составила 7,73% (против 7,78% в августе), что на 0,41 п. п. выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - отмечается в материалах.