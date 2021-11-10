Единый госзаказчик отметил дефицит финансирования достройки объектов в объеме 70 млрд руб.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дефицит финансирования на завершение строительства объектов по государственному заказу достигает 70 млрд рублей, часть из этих средств удалось покрыть благодаря решениям правительства РФ и Минфина, сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ гендиректор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян.

"Есть вопросы недофинансирования. Мы провели анализ по переданным объектам, дефицит составляет порядка 70 млрд рублей. Часть из этого дефицита уже покрыта по решению правительства и Минфина, по части из них еще ведется работа", - отметил Оганесян.

Единому заказчику было передано 125 объектов, при этом по 50 объектам уже было начато строительство, а 20 из них признаны долгостроями. Сейчас у компании на стадии проектирования находится около 50 объектов, сказал Оганесян. По его словам, Единый заказчик ввел в эксплуатацию шесть объектов, по такому же количеству объектов планируется получить заключения о соответствии (ЗОС) до конца 2021 года.

Также Оганесян обратил внимание на вопросы, связанные с инженерным обеспечением, и отметил часто изменяющиеся тарифы на подключение и технологическое присоединение к сетям. "Они (тарифы на подключение - прим. ТАСС) могут вырасти и в 1,5 раза, и в 2 раза. У нас есть такая проблема, когда в 2020 году мы получили экспертизу по проектной документации, а в 2021 году уже по каким-то видам тарифа [на подключение], в основном это энерго- или теплоснабжение, цена может вырасти от 30% до 100%", - добавил он.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. В настоящее время под контролем Единого заказчика находится 158 объектов капитального строительства в 58 регионах.