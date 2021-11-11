В Хакасии заложили 100 млн рублей на закупку жилья для медиков в 2022 году

ТАСС, 11 ноября. Власти Хакасии заложили в 2022 году для массового приобретения жилья для медиков 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила заместитель главы республики Ирина Войнова.

Власти республики отмечают, что в регионе существует дефицит медицинских работников, наблюдается отток врачей в соседний Красноярский край, где средняя зарплата в сфере здравоохранения выше. Для привлечения специалистов и планируется запустить жилищную программу.

"Город Абакан доделывает изменения в генплан (для выставления земельных участков, находящихся в республиканской собственности), им подрядчик обещает сделать это до конца декабря. Мы параллельно делаем кадастровые работы, и в первом квартале начнем выставлять участки на продажу. Не дожидаясь этого, при планировании бюджета предусмотрели 100 млн рублей в 2022 году на покупку жилья для медиков", - сообщила Войнова, добавив, что сумма увеличится за счет продажи участков застройщикам. Первое жилье медикам планируют закупить уже в следующем году.

По словам Войновой, в 2023 году также будут заложены средства на покупку жилья для медиков. "Точно сумма будет не меньше, но мы рассчитываем на сумму порядка 200 млн рублей. Для Хакасии это серьезные средства", - отметила замглавы республики. Жилье будет покупаться как в Абакане, так и в других муниципалитетах республики. Ранее сообщалось, что власти на первом этапе планируют закупить около 100 квартир.

Доходы бюджета на 2022 год планируются в объеме 33,22 млрд рублей, расходы - 36,09 млрд рублей, дефицит - 2,87 млрд рублей. Параметр пока не учитывает межбюджетные трансферты, которые будут утверждены при принятии федерального бюджета.