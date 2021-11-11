Конкурс на проект застройки Южного порта в Москве выиграли японские архитекторы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Победителем международного архитектурного конкурса на лучший проект застройки территории Южного порта в Москве стало японское архбюро Nikken Sekkei, по проекту которого в этой части российской столицы возведут почти 1,5 млн кв. м. недвижимости, включая 350-метровый небоскреб, театр, два центра искусства, парящий ресторан, крытые авеню, стеклянный атриум, паромные и яхтенные причалы, сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры.

"На первом этапе участвовали пять консорциумов архитектурных бюро из разных стран мира, из которых во второй этап прошли три: Nikken Sekkei (Япония), PLP Architecture (Великобритания) и Zaha Hadid Architects (Великобритания). По итогам конкурса жюри под председательством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова выбрало победителем концепцию японских архитекторов от Nikken Sekkei. Как отмечают эксперты, их проект выделяет архитектурная выразительность и внимание к деталям благоустройства, а также учет основных принципов развития столь знаковой территории: концепцией предусмотрен знаковый объект общественной и культурной функции в точке прихода пешеходной эспланады-пассажа; фронт застройки вдоль набережной максимально плотный за счет активных стилобатов и первых этажей, насыщенных общественными функциями; предусмотрен максимально активный и выразительный силуэт застройки; сформирована целостная общественно-рекреационная зона", - уточнили в пресс-службе Москомархитектуры.

Также в Южном порту обустроят центральную плазу, эспланаду, спортивный и общественные парки. Оператором конкурса выступило архитектурное бюро "РТДА", организаторами - компании AEON Corporation и "Ферро-Строй".

"Инвесторы отнеслись очень ответственно к этой площадке, работали в постоянном контакте с городом. После того, как концепция развития данной территории была согласована у мэра Москвы, состоялся серьезный, очень профессиональный конкурс с архитектурными командами первой величины. Выбор был сложным, после первого этапа трое финалистов, получив комментарии жюри, еще месяц работали над проектом. В итоге блестяще справились с задачей Nikken Sekkei, именно в соответствии с их концепцией в дальнейшем будет развиваться эта важнейшая в градостроительном плане территория, и я убежден, что для нашей столицы это огромный шаг вперед", - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба.

Согласно концепции Nikken Sekkei, архитекторы которой работают в консорциуме с российской проектной компанией Genpro, на участке разработки проекта планировки территории площадью 43,7 гектара будет возведено около 1,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости разного назначения. Жилая застройка составит 1 млн кв. м, под нежилую многофункциональную застройку отводятся 415 тыс. кв. м, включая социальные объекты: детские сады, школы, клинику.

Южный Сити

"Проект Южного порта дополнит московский горизонт в основном высотками разной этажности. Вдоль реки будут выстроены 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 м), 4 башни апарт-отеля и один офисный небоскреб высотой 350 м. Первые этажи и стилобаты зданий займет в основном торговля, а также социальные учреждения, деловая жизнь будет сосредоточена в офисном небоскребе, а все остальные высотки станут премиальным жильем", - сообщили в Москомархитектуре.

Зеленую зону Южного порта образуют пять парков, зоны прогулки возле реки и центра искусства, центральная, приветствующая и арт-плазы, открытый амфитеатр, плавающая сцена и улица сакуры.

"В центре нового района - "ворота города" с транспортно-пересадочным узлом мирового класса, который превратит Южный речной порт в новую точку притяжения деловой и социальной активности Москвы. Именно здесь возвысится 350-метровый офисный небоскреб, в основании которого предусмотрен многоэтажный стеклянный атриум. Под его сводами будет транспортный узел с доступом к остановкам наземного транспорта, такси и велосипедным маршрутам, паромному причалу и канатной дороге", - добавили в пресс-службе.

Небоскреб будет связан с двумя башнями апарт-отеля высотой 250 м и 180 м огромной смотровой площадкой на высоте 180 м. Помимо собственно зоны смотровой площадки здесь сконструируют бассейн со стеклянным дном, а также канатную дорожку (zipline). Кровли небоскреба и второй башни апарт-отеля увенчаются застекленными небесными садами на высоте соответственно 350 м и 280 м. Вдоль всего квартала проходит набережная, на которой развернется торговля, культурная жизнь, образовательная и творческая активность.

"Культурно-музейная зона объединяет театр и музей современного искусства, между которыми будет пролегать улица сакуры, проходящая вдоль реки, плавучей сцены и еще одного центра искусств. На набережной появится крытое авеню, парк отдыха, парящий ресторан, спортивный парк, зона спа и речной бассейн. Также проектируется огромный центральный парк, плюс обустраиваются в разных точках функциональные парки-спутники со спортивной, культурной и досуговой направленностью", - заключили в пресс-службе Москомархитектуры, добавив, что идею сохранения биоразнообразия территории подчеркивает два сада на высоте птичьего полета на кровлях двух самых высоких зданий квартала.