В Татарстане досрочно сдали все проблемные объекты долевого строительства 2021 года

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Все проблемные объекты долевого строительства в Татарстане, рассчитанные на программу 2021 года, сданы досрочно. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Фонда поддержки дольщиков Республики Татарстан.

"В республике сданы все проблемные объекты долевого строительства, запланированные к сдаче в текущем году: введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тыс. кв. м, в правах восстановлены 2 356 граждан", - сообщили в Фонде.

Как сообщает пресс-служба, в 2021 году из девяти сданных проблемных объектов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Достроить дома удалось в максимально короткие сроки, в течение года, тогда как сроки выполнения мероприятий по завершению строительства каждого из домов составляли порядка двух-трех лет.

"В нашем регионе вопросу восстановления прав обманутых дольщиков всегда уделялось особое внимание, поскольку решение проблемы находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря его поддержке проводится оперативная работа по восстановлению прав граждан: в республике функционируют два фонда, занимающиеся вопросами обманутых дольщиков, в результате по каждому проблемному дому определен механизм восстановления прав граждан", - передает пресс-служба слова исполнительного директора Фонда поддержки дольщиков Ивана Новикова.

В планах у Фонда на 2022 год - завершить строительство ЖК "Мелодия", начать восстановление прав по объекту ЖК "Поколение" в Казани, достроить паркинг дома №1 ЖК "МЧС", а также проводить строительство компенсационных домов по улицам Р. Гареева и Аграрная для дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию домов №3 и №6 ЖК "Золотая середина".