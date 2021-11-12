В Госдуме сообщили, что не станут затягивать принятие закона об апартаментах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Все фракции Госдумы выступают за скорейшее принятие закона о статусе апартаментов, работа над ним затягиваться не будет. Об этом в пятницу журналистам заявил председатель профильного комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов ("Единая Россия").

"Сейчас мы собирались в рамках межфракционной рабочей группы по вопросу определения статуса апартаментов. Сегодня в процессе обсуждения мы еще раз определились и подтвердили, что позиция всех фракций по этому вопросу едина", - сказал он.

По словам Пахомова, депутаты убеждены, "что дальше затягивать с вопросом определения статуса апартаментов нельзя, это вводит в заблуждение жителей". "Мы должны как можно быстрее принять закон, который все-таки поставит точку в этом многолетнем споре и многолетней продаже апартаментов под видом квартир", - добавил глава комитета.

Он сообщил, что 15 ноября рабочая группа соберет все предложения и обсудит дальнейшие варианты действия. "Мы не намерены затягивать и откладывать дальше этот вопрос, потому что он очень и очень важный", - заключил Пахомов.

Ранее Госдума перенесла первое чтение законопроекта, который позволяет переводить апартаменты из разряда нежилых в жилые помещения и регистрировать право собственности на них. Спикер палаты Вячеслав Володин предложил запросить официальное заключение правительства и образовать рабочую группу.