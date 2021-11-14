Стоимость частных домов в Сочи за последние годы выросла в 2-2,5 раза

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100-150% за последние несколько лет. Это связано с увеличением цены на стройматериалы, мораторий на многоквартирную застройку, а также с уникальностью земли. При этом тенденции к снижению стоимости пока нет, рассказал ТАСС руководитель проекта "Парк Видный" Висхан Нунаев.

"Рынок стройматериалов не только в России, но и в мире, изменился колоссально, поскольку выросли цены на металл. Вслед за ним потянулось все остальное. Более того, в реалиях нашей действительности, когда коронавирус значительно повлиял на многие поставки и их стоимость, это привело к резкому росту цен. Если говорить о цифрах, то на 100-150% выросла не только стоимость, но и себестоимость строительства частного дома", - сказал собеседник агентства.

Другие причины роста

Кроме того, на ценнике сказался высокий спрос на этот вид недвижимости. Дело в том, что летом 2021 года власти Сочи приняли решение ввести ограничения на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, что заметно сказалось на стоимости квартир. Как рассказал ТАСС эксперт по местному рынку недвижимости Андрей Флудков, на спросе также сказывается эпидемическая ситуация в стране и в мире.

"Люди не хотят сидеть в квартирах, если нам снова придется уходить на самоизоляцию, поэтому есть стремление приобретать частные дома. <…> Три года назад построить домик в Сочи можно было за 4,5-5 млн рублей, сейчас ценник приблизился к 10 млн рублей в не самом респектабельном месте", - пояснил он.

Ограниченное число земельных участков - также одна из основных причин высокой стоимости. Построить дом в Сочи можно не везде, город находится на территории нацпарка и заповедника.

"Цены на строительные материалы не собираются падать, они продолжают активно расти. Предположу, что резкого повышения цен ожидать не стоит, но общая тенденция к росту сохранится", - добавил Нунаев.

О ситуации в городе

Спрос на жилье в Сочи стабильно растет последние несколько лет. В период ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса зафиксировали максимальный поток людей в Сочи, которые решили уйти на самоизоляцию на курорте. Стоимость квадратного метра на квартиры в Сочи начинается от 200 тыс. рублей и продолжает расти.

Из-за массовой застройки летом 2021 года власти приняли решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. До принятия нового генплана новых многоэтажек в Сочи строить не будут. Также ограничили размеры индивидуальных жилых строений, теперь их площадь не может превышать 300 кв. м, а высота ограничена 12 м. В случае если собственнику нужно построить дом больше, он должен пройти общественные слушания.

Все это делается для того, чтобы остановить хаотичную застройку и найти свободные земельные участки под строительство социальных объектов, которых в городе остро не хватает.